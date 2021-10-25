Правительство РФ спрогнозировало рекордный прирост мигрантов в стране

Правительство РФ почти в два раза увеличило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году: с 14,3 до 27,3. Таким образом, число иностранных рабочих в стране может вырасти на 398 тысяч человек. Это станет рекордным показателем за последние 25 лет. Расчёты, сделанные на основе «Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030 года», публикуют «Известия».
Опрошенные изданием демографы
В последний раз миграционный прирост превышал 400 тысяч в 1996 году. Подавляющее большинство прибывающих сейчас в РФ мигрантов — выходцы из ближнего зарубежья, в первую очередь из Таджикистана, Украины и Армении.
Ранее сообщалось, что в России введут единый документ для иностранцев. В него будет встроен чип с персональными данными приезжающего на заработки, в том числе биометрические показатели.