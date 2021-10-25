Правительство РФ спрогнозировало рекордный прирост мигрантов в стране

Правительство РФ почти в два раза увеличило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году: с 14,3 до 27,3. Таким образом, число иностранных рабочих в стране может вырасти на 398 тысяч человек. Это станет рекордным показателем за последние 25 лет. Расчёты, сделанные на основе «Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030 года», публикуют «Известия».

Опрошенные изданием демографы подтвердили корректность вычислений. При этом прогноз существенно скорректировали только на текущий год, так как ожидания на грядущую трёхлетку значительно не изменились. По расчётам, в 2022 году миграционный прирост должен достигнуть 212 тысяч, а в 2023–2024 годах — по 235 тысяч человек. При этом население РФ к 2025 году сократится на 1,6 млн человек.

В последний раз миграционный прирост превышал 400 тысяч в 1996 году. Подавляющее большинство прибывающих сейчас в РФ мигрантов — выходцы из ближнего зарубежья, в первую очередь из Таджикистана, Украины и Армении.

Ранее сообщалось, что в России введут единый документ для иностранцев. В него будет встроен чип с персональными данными приезжающего на заработки, в том числе биометрические показатели.