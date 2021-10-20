Новые ID-документы мигрантов будут содержать биометрические данные

В России введут единый документ для иностранцев. В него будет встроен чип с персональными данными приезжающего на заработки, в том числе биометрическими показателями. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов, передаёт «Российская газета».

Такой документ будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными гостя, а также информацию о его действующем статусе, выданной ему визе, сроке её действия и другие сведения, — рассказал Адзинов.

По его мнению, ID-карта должна будет упростить иностранцу получение государственных услуг и иных сервисов в России и подтвердит законность его нахождения в стране.

Кроме того, скоро появится специальное мобильное приложение, которое поможет мигрантам быстро оформить все необходимые документы, включая медстраховку, заключение трудового договора и другое.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приезжающие на работу в Россию граждане других государств СНГ должны как минимум знать русский язык и понимать, что из себя представляет страна. Это, по его мнению, позволит им интегрироваться и жить полноценной жизнью.