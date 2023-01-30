Правительство РФ дало разъяснения по ответным мерам на потолок цен

Фото: Russian Government/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утвердил порядок исполнения указа Владимира Путина об ответе на потолок цен на нефть. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что до 1 марта 2023 года Минэнерго поручено совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт.

Кроме того, российские компании-экспортеры обязаны теперь ежемесячно предоставлять информацию в Минэнерго о заключенных контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.

В случае его выявления информация об этом будет направляться в таможенные органы, после чего будут приняты меры по устранению нарушения указа президента.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков говорил, что показатели экспорта нефти Urals по морю достигли рекордных показателей из-за того, что Россия перестраивает рынок в азиатском направлении. По его словам, российские поставщики смогли найти наиболее эффективный способ доставки нефти в Китай и Индию — ее загружают в большие танкеры в международных водах с помощью других небольших танкеров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз разрабатывает план по введению потолка цен на дизельное топливо из России в размере $100 за баррель. Также страны ЕС продумывают ввести сниженный потолок цен в $45 за баррель для топлива со скидкой. Правление Евросоюза хочет одновременно ограничить доходы России и обезопасить себя от скачков цен на ключевые продукты на мировом рынке.