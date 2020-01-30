https://static.news.ru/photo/6566edaa-438a-11ea-b47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти смогут приостанавливать работу юридических лиц из-за повторных нарушений правил противопожарной безопасности, аналогичным нарушениям в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Соответствующий законопроект был внесён 30 января в Госдуму правительством РФ.

В тексте документа сообщается, что повторное нарушение требований пожарной безопасности на объекте, который относится к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска влечёт штраф от 3 тысяч до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 тысяч до 20 тысяч рублей — для должностных лиц. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 тысяч до 40 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, юридические лица будут оштрафованы на сумму от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, либо должны будут приостановить работу на срок до 30 суток.

Разработчики законопроекта поясняют, что в настоящий момент в законе нет административной ответственности в виде приостановления деятельности за повторное нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что владельцы ТРЦ «Зимняя вишня» обязаны будут выплатить родственникам погибших на пожаре ещё одну компенсацию в размере 36 млн рублей. Пожар произошёл 25 марта 2018 года. В нём погибли 60 человек, включая 37 детей. Было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание. Кроме того, к трагедии привело нарушение требований пожарной безопасности: в здании не работала пожарная сигнализация, а эвакуационные выходы были закрыты.