Правда ли, что Суровикин получил «неплохую» должность, чем будет заниматься

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Суровикин

Генерал армии Сергей Суровикин получил новую «неплохую должность», сообщил генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. Что об этом известно?

Заварзин не стал раскрывать, о какой именно должности идет речь. По его словам, она связана со странами СНГ. Полковник добавил, что Суровикин еще не приступил к выполнению обязанностей, так как находится в отпуске. В Минобороны РФ эти данные никак не комментировали.

«Я знаю то, что ему нашли другую должность. Исполняет команды главкома его начальник штаба. У него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», — добавил Заварзин

Последние новости о Сергее Суровикине

На сайте Минобороны России сегодня исчезла справочная информация и другие упоминания о генерале Сергее Суровикине. МО РФ до сих пор не заявляло об отставке командующего объединенной группировкой войск. Ранее Суровикин числился в перечне главнокомандующих Вооруженными силами России на сайте Минобороны вместе с главкомом Сухопутными войсками Олегом Салюковым и командующим Военно-морским флотом Николаем Евменовым.

Главу МО РФ Сергея Шойгу 4 сентября спросили об уголовном преследовании генерала Суровикина после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Сочи. Министр не стал отвечать на вопрос журналиста. От комментариев на данную тему также отказался и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В этот же день телеведущая Ксения Собчак опубликовала первую за полгода фотографию Суровикина. На снимке генерал идет по улице в Москве вместе с женой.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — написала Собчак.

Куда и как пропал Сергей Суровикин

ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года предприняла попытку мятежа и взяла под контроль несколько объектов в Ростовской области. Суровикин не поддержал действия «оркестра» и призвал бойцов «подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем». Журналисты The New York Times писали, что генерал был в курсе планов «музыкантов» и даже помогал организаторам мятежа. По информации издания, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Официального подтверждения этих данных не было.

В России и на Западе выдвигали различные версии, куда мог пропасть Суровикин. Газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника писала, что генерал якобы задержан для допроса, но непонятно, какие обвинения будут ему предъявлены. Официального подтверждения этой информации не было.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы в июле сообщили, что Суровикина нет ни в «Матросской Тишине», ни в «Кремлевском централе». Дочь генерала также опровергла арест отца. По данным Readovka, в тот момент главком ВКС России находился на отдыхе в Ростове. Об этом же сообщал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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