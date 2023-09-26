Правда ли, что командующий ЧФ Соколов погиб во время удара по штабу в Крыму Командующий ЧФ Соколов появился на коллегии Минобороны на фоне слухов о гибели

Фото: МО РФ

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов присутствовал на заседании коллегии Минобороны России, которое провел глава ведомства Сергей Шойгу. Накануне в Сети распространились слухи о его гибели в ходе удара по штабу ЧФ в Севастополе. Кому был выгоден этот фейк?

На видеозаписи, которую распространило военное ведомство, Соколов принимает участие в заседании в режиме видео-конференц-связи. Он подключился к совещанию вместе с другими командующими — Балтийским, Северным, Тихоокеанским флотами и Каспийской флотилией.

На совещании Шойгу рассказал о потерях ВСУ. По его данным, за сентябрь армия Украины лишилась более 17 тысяч человек и 2,7 тысячи единиц техники, включая два танка Leopard, один Challenger, семь бронемашин Bradley.

Также глава военного ведомства отметил, что ВС РФ значительно расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

Кто распространил слухи о гибели адмирала Соколова

25 сентября командование Вооруженных сил Украины сообщило, что Соколов якобы погиб в ходе атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе.

Также информация распространилась в украинских СМИ и Telegram-каналах.

26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство обороны РФ не предоставляло какую-либо информацию в ответ на слухи о якобы гибели командующего Черноморским флотом РФ.

«Никакой информации не было от Министерства обороны РФ. [Ответ на вопросы о гибели командующего] — это исключительно их прерогатива, нам нечего сказать, — сказал Песков.

Что известно об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен 22 сентября, об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В Министерстве обороны РФ возложили ответственность за удары на Вооруженные силы Украины.

По данным военного ведомства РФ, в результате удара один военнослужащий пропал без вести, историческое здание штаба получило повреждения. Объекты гражданской инфраструктуры в ходе удара задеты не были, пострадавших среди гражданских лиц также нет. Силами противовоздушной обороны удалось сбить пять ракет на подлете к Севастополю.

23 сентября Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ по штабу Черноморского флота уцелела икона с изображением святого — российского адмирала Федора Ушакова. Он назвал это настоящим чудом.

«Эта икона с фигурой святого — из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — подчеркивается в его сообщении.

Также губернатор города отметил, что был разработан специальный алгоритм действий при появлении данных о ракетной атаке.

«Как только мы получаем от военных информацию о воздушной тревоге, я лично даю команду на запуск сигнала. У нас три вида оповещения: диспетчерская одновременно запускает сирены и громкоговорители и перехват федеральных каналов; публикуется информация в моем Telegram-канале; сигнал тревоги запускается по региональным СМИ (радио и ТВ) по команде ответственного человека от диспетчерской», — сообщил он.

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