Познер оспорил инициативу Миронова ввести смертную казнь для убийц детей

Известный телеведущий Владимир Познер заявил, что нельзя отменять мораторий на смертную казнь, даже если это касается террористов и убийц детей. В эфире «Радио 1» он признал, что с эмоциональной точки зрения понимает призывы такого рода.

Инициативу выдвинул лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов после изнасилования и убийства восьмилетней девочки в Тюмени.

Познер же считает, что смертная казнь является «узаконенным убийством в форме наказания», и никто — хоть человек, хоть власть — не имеет права лишать людей жизни. При этом телеведущий признал: террористы вообще не боятся наказания и совершают свои преступления, думая, что «это их священный долг и что за это получат воздаяние».

К сожалению, бывают ошибки, когда судят человека, выносят обвинительный приговор, а потом выясняется через какое-то время, что он невиновен. Что касается террористов, то эта категория не боится смерти, — при этом заявил журналист.

Ранее сообщалось, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости смертной казни для двух видов преступников. В пример он привёл виновного в убийстве школьницы в Тюмени.

Миронов утверждает, что смертную казнь никто не отменял: она предусмотрена и Конституцией, и Уголовным кодексом, а президентский указ о моратории 1996 года Дума не утвердила.