https://static.news.ru/photo/4eaea3b2-4a17-11ea-b794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал законопроект, подразумевающий возможность получить российское гражданство, не отказываясь от имеющегося.

Данный законопроект подготовлен правительством и подразумевает упразднение одной из норм действующего закона «О гражданстве РФ».

Предложение хорошее. Я поддерживаю его, — цитирует Познера НСН.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал, что также могут быть отменены требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории РФ в течение пяти лет для получения гражданства и аннулирован пункт о необходимости подтверждать финансовую состоятельность.