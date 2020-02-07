https://static.news.ru/photo/0eb24864-4953-11ea-86a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство готовит в закон «О гражданстве РФ» изменения, согласно которым отказываться от иностранного гражданства для получения российского будет необязательно.

В пресс-службе правительства эту информацию подтвердили. Подразумевается, что пункт «г» части первой статьи 13 закона «О гражданстве Российской Федерации» будет упразднён. Также источники в правительстве рассказали, что работа над документом находится в финальной стадии и после согласования с администрацией президента закон будет отправлен в Госдуму, пишет «Коммерсант».

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников дополнил, что также могут быть отменены требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории РФ в течение пяти лет и аннулирован пункт о необходимости подтверждать финансовую состоятельность.

Как писал NEWS.ru ранее, Госдума проголосовала в первом чтении за законопроект, позволяющий получить право на ускоренное получение гражданства РФ иностранцам, чьи совершеннолетние дети являются россиянами. Сейчас ускоренным получением российского паспорта могут воспользоваться родители совершеннолетних недееспособных детей.