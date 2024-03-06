Появились кадры прилета по польской гаубице «Краб» Военкор Руденко показал кадры уничтожения САУ «Краб» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик уничтожения польской самоходной артиллерийской установки калибра 155 мм «Краб». Поражение техники, поставленной украинской армии западными партнерами, было снято на камеру беспилотника.

В районе Клещеевки уничтожена 155 мм САУ «Краб». Такие видео с утра поднимают настроение. Чем больше сгоревшей техники НАТО, тем больше сохраненных жизней наших военных и мирных, — написал Руденко.

На опубликованных кадрах видно, как польский «Краб» производит выстрел. После этого уже с другого ракурса дрон заснял момент ответного прилета по гаубице. После мощного взрыва над вражеской машиной поднялся столб дыма, а саму технику охватило яркое пламя.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры удара расчета тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по расположениям Вооруженных сил Украины в селе Бердычи. Он обратил внимание на столб огня в форме сердца, который поднялся над местом атаки. «Солнцепеки» поражают цели путем воздействия высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления.