«Из России с любовью»: военкор показал, как окопы ВСУ выжигают «сердечками» Военкор Коц: «Солнцепек» накрыл позиции ВСУ взрывами в форме сердечек

Фото: МО РФ

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанес удар по расположениям Вооруженных сил Украины в селе Бердычи, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он опубликовал видео из зоны боевых действий и обратил внимание та столб огня в форме сердца, который поднялся над местом атаки.

Видеофакт: из России с любовью. В Бердычах ТОС «Солнцепек» накрывает пехоту противника взрывом в форме сердечка, — написал Коц.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» является российской разработкой. Ее основной задачей поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления.

Ранее стало известно, что тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» получит возможности от находящихся на вооружении ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Военные эксперты считают, что новая разработка «Омсктрансмаша» будет наводить ужас на Вооруженные силы Украины. ТОС-3 получит гусеничное шасси, что позволит боевой машине преодолевать бездорожье. Вместе с тем «Дракон», вероятно, сможет работать без транспортно-заряжающей машины — это сделает систему более эффективной.