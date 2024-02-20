«Будет наводить ужас на ВСУ»: раскрыты изюминки российского «Дракона» АС: российская система «Дракон» возьмет лучшее от ТОС-1А и ТОС-2

Фото: МО РФ

Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» получит изюминки от находящихся на вооружении ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», сообщает журнал «Армейский стандарт». Авторы публикации считают, что новая разработка «Омсктрансмаша» будет наводить ужас на Вооруженные силы Украины.

С уверенностью можно утверждать: у российской армии вскоре появится современное мощное средство поражения, которое будет наводить еще больший ужас на личный состав противника, — говорится в материале.

По данным журнала, ТОС-3 получит гусеничное шасси, что позволит боевой машине преодолевать бездорожье. Вместе с тем «Дракон», вероятно, сможет работать без транспортно-заряжающей машины — это сделает систему более эффективной. Кроме того, снижение числа снарядов с термобарической или зажигательной боевой частью приведет к увеличению дальности их применения и мощности. Кроме того, новая система может получить улучшенную динамическую защиту.

Ранее командир одного из расчетов комплексов ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Баркас рассказал, что хорошо укрепленные позиции ВСУ активно уничтожаются благодаря эффективной работе систем. Он отметил, что объекты украинской армии, несмотря на все степени защиты, ничего не могут противопоставить ударам с таких установок.