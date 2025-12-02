Появились кадры действий ВС России в ходе освобождения Красноармейска

Освобождение населенного пункта Красноармейск Вооруженными силами Российской Федерации попало в кадр — соответствующими видеоматериалами поделился военкор Андрей Руденко. Съемка зафиксировала, как бойцы ВС РФ идут по улицам города, двигаясь от одного здания к другому.

Также на видео запечатлено, как штурмовики зачищают многоэтажки, где могли оставаться солдаты ВСУ. Помимо этого, на видео показано, как ВС РФ уничтожают с помощью дронов украинскую технику.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области.

Как заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, освобождение Красноармейска дает российским вооруженным силам возможность для продвижения к Славяно-Краматорской агломерации. По его словам, российская армия наращивает темпы наступления, что вызывает негативную реакцию в ряде европейских государств.