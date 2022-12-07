Посольство России в ФРГ не получало уведомлений о задержании россиянки Посольство России в ФРГ не получало уведомлений о задержании россиянки за участие в попытке госпереворота

Фото: Jutrczenka/dpa/ТАСС

Посольство России в ФРГ не получало уведомлений от немецкой стороны о задержании российской гражданки за участие в попытке госпереворота в Германии, заявил NEWS.ru пресс-секретарь посольства РФ в Берлине Илья Рожков. По его словам, дипмиссия направила запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ с целью установления обстоятельств произошедшего. Он добавил, что в случае обращения гражданки России в посольство ей будет оказана необходимая правовая помощь.

Направляем запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ для установления обстоятельств произошедшего. В случае поступления обращений от российской гражданки окажем ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий, — сказал Рожков.

7 декабря полиция Германии задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Среди задержанных, как сообщила Генпрокуратура Германии, есть гражданка России.

Стражи порядка проводят одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.