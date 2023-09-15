Посол США посетила обвиненного в шпионаже американского журналиста в Москве Посол США Трейси посетила Гершковича в московском СИЗО «Лефортово»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посол США в России Линн Трейси

Посол США в России Линн Трейси посетила задержанного американского журналиста Эвана Гершковича в Москве, сообщило американское посольство в X (ранее Twitter). Журналист содержится в московском СИЗО «Лефортово».

Посол Трейси посетила сегодня репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Лефортовской тюрьме, — говорится в публикации.

Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в марте в Екатеринбурге. По данным ведомства, он собирал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 15 сентября заявил, что запрос представителей США на посещение Гершковича был удовлетворен. Отмечалось, что российские дипломаты находятся в контакте с посольством США по данному вопросу. Сроки посещения Гершковича пока не раскрываются. По словам Рябкова, новых запросов на посещение журналиста не поступало.

В США заявляли, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Предполагается, что Москва может передать Вашингтону Эвана Гершковича, а также ветерана морской пехоты США Пола Уилана.