Россия разрешила представителями США посетить Гершковича Рябков: Россия удовлетворила запрос на посещение Гершковича представителями США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Запрос представителей США на посещение задержанного в России журналиста Эвана Гершковича был удовлетворен, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Отмечается, что российские дипломаты находятся в контакте с посольством США по данному вопросу. Сроки посещения Гершковича пока не раскрываются. По словам Рябкова, которые приводит ТАСС, новых запросов на посещение журналиста не поступало.

Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет ничего у нас, — заявил он.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, мужчина собирал информацию о деятельности одного из предприятий, входящих в российский оборонно-промышленный комплекс. В конце августа Лефортовский суд принял решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей на три месяца. Он останется в СИЗО до конца ноября.

В США ранее заявили, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Предполагается, что Москва может передать Вашингтону Эвана Гершковича, а также ветерана морской пехоты США Пола Уилана.