Посол России в Британии оценил возможность разрыва дипотношений с Лондоном Посол РФ в Британии: Лондон разрушил всю архитектуру двусторонних отношений

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Между Россией и Великобританией нет никакого политического диалога, «Лондон разрушил всю архитектуру двусторонних отношений», однако сейчас не та ситуация, чтобы говорить о разрыве дипотношений, заявил в разговоре с RTVI посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Он подчеркнул, что российская сторона поддерживает контакты с Форин-офисом, несмотря на то, что в парламент российским дипломатам, а также послу РФ ходить запрещено. По его словам, это очень плохо, поскольку британские власти из-за этого не могут получить весь объем информации.

Он (Лондон. — NEWS.ru) сломал ее («архитектуру двусторонних отношений». — NEWS.ru) и в экономической области, и в гуманитарной области, в научной, образовательной, и в политической прежде всего, это чисто его инициатива, разрушение этой архитектуры, — заявил дипломат.

Он указал, что страны разрывают дипотношения, только тогда, когда находятся в состоянии войны, а военного конфликта между Москвой и Лондоном нет. При этом Келин посол отметил, что Великобритания продолжает «проводить жесткий курс на подрыв того, что осталось от наших двусторонних отношений», рассчитывая на «нанесение стратегического поражения России».

Мы не находимся в состоянии войны с Великобританией и полагаем, что нам необходимо сохранить канал дипломатических отношений. И, насколько я понимаю, такую же точно точку зрения, позицию занимает британское правительство, — подчеркнул он.

Кроме того, Келин не видит на текущий момент каких-либо возможностей для восстановления прямого авиасообщения между Россией и Соединенным Королевством.

Сейчас мы не видим никаких возможностей, шагов, которые бы дали возможность для восстановления прямого авиационного сообщения, — добавил он.

Дипломат также считает, что назначение Риши Сунака премьером Британии не сильно повлияло на отношения с Россией, поскольку в Лондоне сложился жесткий консенсус о необходимости проведения антироссийского жесткого курса.

Ранее Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ и члена наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергея Королева. Сейчас в санкционном списке Британии находятся свыше 1,7 тысячи физических и юридических лиц, связанных с Россией.