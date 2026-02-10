Посол предупредил Киев о возможных территориальных требованиях Запада Посол Долгов: Польша и Венгрия могут потребовать у Киева территории

Украина рискует столкнуться с территориальными претензиями со стороны некоторых европейских государств, если продолжит вооруженное противостояние, заявил посол по особым поручениям Константин Долгов в беседе с «Газетой.Ru». Он отметил, что такие страны, как Польша и Венгрия, могут выдвинуть требования, если конфликт будет затягиваться.

Дипломат подчеркнул, что итоговая ситуация будет зависеть от точки завершения боевых действий. По его мнению, Киев придерживается деструктивной стратегии, которая ведет к разрушению остатков украинской государственности.

Украина — не суверенное государство в полном смысле этого слова. Эти остатки будут разрушены. И тогда в этой ситуации, конечно, можно ожидать, что территориальные претензии будут появляться со стороны ряда других стран, — сказал Долгов.

По словам посла, у Киева все еще есть шанс сохранить территориальную целостность. Для этого необходимо перейти к политико-дипломатическому урегулированию кризиса, отказавшись от военного пути.

Долгов заявил, что дальнейшее разрушение государственности может привести к радикальным последствиям для карты Украины. Он добавил, что не оправдывает возможные территориальные претензии, а лишь указывает на риски деструктивной политики Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, заявил, что Украина, требуя от Евросоюза отключить республику от поставок российских энергоносителей, ведет себя не просто как противник, а как враг страны. По его словам, такие действия нарушают основополагающие национальные интересы Будапешта.