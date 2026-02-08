Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ

Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ Посол Гончар: попытки возобновления диалога с ЕС пока не имеют смысла для России

Попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока в Брюсселе царят русофобские настроения, сообщил РИА Новости посол России в Бельгии Денис Гончар. Дипломат обвинил ЕС в двуличии. По его словам, лидеры европейских стран активно спонсируют Украину, но в то же время говорят о необходимости восстановить диалог.

Примечательно, что призывы к восстановлению диалога с Россией прозвучали в том числе от наиболее одиозных представителей европейской «партии войны». С одной стороны, они упорно продолжают свою провальную агрессивную политику в отношении нашей страны, — высказался он.

Посол отметил, что разговоры о возобновлении диалога продиктованы страхом Европы оказаться на задворках истории. Кроме того, как считает Гончар, Брюсселю не нравится то, что ЕС фактически отстранили от урегулирования кризиса на Украине.

Ранее посол подтвердил, что отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению доходов населения. В качестве примера он привел Бельгию, где в большинстве регионов уровень располагаемых доходов в 2024 году остался ниже, чем в 2021-м. Высокие цены на энергию также снизили конкурентоспособность местных производителей.