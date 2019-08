Как сообщает RTS , 23 августа в своём аккаунте в Twitter Скотт написал, что ровно 80 лет назад был подписан «печально известный пакт», которым «два диктатора тайно разделили Восточную Европу на нацистскую и советскую сферы влияния».

В ответ на заявление американского дипломата Боцан-Харченко отметил: трагедии Второй мировой удалось бы избежать, если бы страны Запада откликнулись на инициативу Москвы о выстраивании системы коллективной безопасности.

The tragedy could have been prevented, if the Western states had agreed to establish the system of collective security suggested by the USSR instead of pursuing the cynical “appeasement” policy aimed at redirecting Hitler’s aggression to the East.