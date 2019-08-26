https://static.news.ru/photo/2804e5ae-c7eb-11e9-a3cc-fa163e074e61_660.jpg Александр Боцан-Харченко Фото: скриншот "70 лет МГИМО"/youtube

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал заявление своего коллеги из США Кайла Скотта, которое он сделал по случаю 80-летия со дня заключения Договора о ненападении между Германией и СССР, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Как сообщает RTS , 23 августа в своём аккаунте в Twitter Скотт написал, что ровно 80 лет назад был подписан «печально известный пакт», которым «два диктатора тайно разделили Восточную Европу на нацистскую и советскую сферы влияния».

Pre tačno 80 godina #NaDanasnjiDan potpisan je zloglasni Ribentrop-Molotov pakt na osnovu kojeg su dva diktatora tajno podelili Istočnu Evropu na nacističku i sovjetsku sferu uticaja. #ПравдаВторойМировой #TrueHistory #TruthAboutWWII #DaSeNeLazemo #BlackRibbonDay pic.twitter.com/3VduNsfYzf — Ambassador Kyle Scott (@usambserbia) August 23, 2019

В ответ на заявление американского дипломата Боцан-Харченко отметил: трагедии Второй мировой удалось бы избежать, если бы страны Запада откликнулись на инициативу Москвы о выстраивании системы коллективной безопасности.

The tragedy could have been prevented, if the Western states had agreed to establish the system of collective security suggested by the USSR instead of pursuing the cynical “appeasement” policy aimed at redirecting Hitler’s aggression to the East. — Александр Боцан-Харченко (@ABocanHarcenko) August 23, 2019

Попытки изобразить Советский Союз как «зачинщика» Второй мировой войны оскверняют священную память миллионов советских людей, которые отдали свои жизни, чтобы сокрушить нацизм и освободить себя и европейские нации, — подчеркнул российский посол.

Боцан-Харченко напомнил, что фотографии, на которых лидеры западных стран пожимают руки нацистским лидерам, легко найти.

Проверьте «Чемберлен и Гитлер в Годесберге, сентябрь 1938 года» или «Мюнхенское соглашение, сентябрь 1938 года», — посоветовал дипломат своему коллеге.