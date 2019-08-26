https://static.news.ru/photo/2804e5ae-c7eb-11e9-a3cc-fa163e074e61_660.jpgАлександр Боцан-ХарченкоФото: скриншот "70 лет МГИМО"/youtube
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал заявление своего коллеги из США Кайла Скотта, которое он сделал по случаю 80-летия со дня заключения Договора о ненападении между Германией и СССР, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Как сообщает RTS, 23 августа в своём аккаунте в Twitter Скотт написал, что ровно 80 лет назад был подписан «печально известный пакт», которым «два диктатора тайно разделили Восточную Европу на нацистскую и советскую сферы влияния».
В ответ на заявление американского дипломата Боцан-Харченко отметил: трагедии Второй мировой удалось бы избежать, если бы страны Запада откликнулись на инициативу Москвы о выстраивании системы коллективной безопасности.
The tragedy could have been prevented, if the Western states had agreed to establish the system of collective security suggested by the USSR instead of pursuing the cynical “appeasement” policy aimed at redirecting Hitler’s aggression to the East.
Попытки изобразить Советский Союз как «зачинщика» Второй мировой войны оскверняют священную память миллионов советских людей, которые отдали свои жизни, чтобы сокрушить нацизм и освободить себя и европейские нации, — подчеркнул российский посол.
Боцан-Харченко напомнил, что фотографии, на которых лидеры западных стран пожимают руки нацистским лидерам, легко найти.
Проверьте «Чемберлен и Гитлер в Годесберге, сентябрь 1938 года» или «Мюнхенское соглашение, сентябрь 1938 года», — посоветовал дипломат своему коллеге.
Ранее News.ru сообщал, что сборник архивных документов, представленный в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве, подтвердил: инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия, а не Советский Союз.