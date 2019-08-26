Александр Боцан-Харченко Александр Боцан-Харченко Фото: скриншот "70 лет МГИМО"/youtube

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал заявление своего коллеги из США Кайла Скотта, которое он сделал по случаю 80-летия со дня заключения Договора о ненападении между Германией и СССР, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Как сообщает RTS, 23 августа в своём аккаунте в Twitter Скотт написал, что ровно 80 лет назад был подписан «печально известный пакт», которым «два диктатора тайно разделили Восточную Европу на нацистскую и советскую сферы влияния».

В ответ на заявление американского дипломата Боцан-Харченко отметил: трагедии Второй мировой удалось бы избежать, если бы страны Запада откликнулись на инициативу Москвы о выстраивании системы коллективной безопасности.

Попытки изобразить Советский Союз как «зачинщика» Второй мировой войны оскверняют священную память миллионов советских людей, которые отдали свои жизни, чтобы сокрушить нацизм и освободить себя и европейские нации, — подчеркнул российский посол.

Боцан-Харченко напомнил, что фотографии, на которых лидеры западных стран пожимают руки нацистским лидерам, легко найти.

Проверьте «Чемберлен и Гитлер в Годесберге, сентябрь 1938 года» или «Мюнхенское соглашение, сентябрь 1938 года», — посоветовал дипломат своему коллеге.

Ранее News.ru сообщал, что сборник архивных документов, представленный в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве, подтвердил: инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия, а не Советский Союз.

News.ru в соцсетях