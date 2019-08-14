https://static.news.ru/photo/31e4350c-be7c-11e9-939a-fa163e074e61_660.jpg Подписание пакта Молотова—Риббентропа Фото: Global Look Press

Инициатором заключения пакта Молотова—Риббентропа, в котором среди прочего были разграничены сферы международного влияния, была гитлеровская Германия, а не Советский Союз. Факт того, что СССР был вынужден заключить договор о ненападении, чтобы обеспечить свою безопасность, подтверждает сборник архивных документов, представленный в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве.

По словам председателя РИО, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, документы целиком посвящены отношениям двух стран в конце 1930-х.

Не желая вести войну на два фронта, Германия пошла на беспрецедентные уступки, чтобы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании, — цитирует Нарышкина РИА Новости .

Вместе с тем он отметил, что советское руководство было в курсе намерений Германии в конечном счёте начать войну с СССР. В «прочный мир» с агрессором руководство страны не верило, однако рассчитывало максимально отсрочить неизбежное.

Об этом свидетельствуют многие сохранившиеся документы, в том числе добытые советской внешней разведкой, уточнил Нарышкин.

Документ, известный как пакт Молотова—Риббентропа, и секретный протокол к нему были подписаны 23 августа 1939 года в Москве министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и главой МИД Германии Иоахимом фон Риббентропом.

Ранее, как писал News.ru, были опубликованы фотографии советской копии договора. До этого историки располагали только снимками немецкой версии договора. Тексты пакта и секретных протоколов стали доступны широкой аудитории в 1990-е.