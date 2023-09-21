Популярный зарубежный бренд пива вернулся в Россию «Коммерсант»: первая партия ирландского пива Guinness доставлена в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ушедшее из России пиво Guinness возвращается в страну, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По его информации, первую партию уже приняли, в скором времени она разойдется по магазинам. Поставками занимается Московская пивоваренная компания.

Она получила декларацию соответствия на пиво в середине сентября. Документ распространяется на банки объемом 0,33 л и бочки объемом 50 л. В самой компании при этом информацию о поставках Guinness не комментировали.

Известно, что МПК имеет завод в Мытищах, где производится «Жигули Барное» и «Хамовники». Также она занимается импортом брендов Stiegl, Budweiser, Pabst Blue Ribbon и других.

Guinness объявил о приостановке продаж сразу после начала спецоперации на Украине. Ранее поставками занималась структура Heineken, однако и она покинула российских рынок, продав свои активы.

Ранее в РФ перестали продаваться несколько брендов кофе и чая, среди которых Jacobs, Tassimo и Moccona. Их продукция исчезнет с российских прилавков до конца 2023 года. При этом на смену придет бренд Monarch, уточняет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.