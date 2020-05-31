Поправки в Трудовой кодекс помогут наладить работу на удалёнке в России

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что в начале июня Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, который отрегулирует и решит вопросы о дистанционной работе в России.
Нам бы хотелось принять этот законопроект в первом чтении уже в весеннюю сессию, — привели слова Андрея Исаева в РИА Новости.
Поправки помогут определить график работы сотрудника на удалёнке, оплату его труда, а также вопросы, связанные с оборудованием рабочего места и ведением электронного документооборота.
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил в мае 2020 года, что в России удалённо работают около 5,6 млн россиян. Он отметил, что удалённую занятость необходимо зафиксировать в Трудовом кодексе РФ.
Как писал NEWS.ru ранее, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал сообщил, что перевод сотрудников на работу из дома может сэкономить компаниям 15–35% их бюджета. Экономисты получили такие данные, исходя из затрат на арену офисов, оплату труда охранников, платежи за коммунальные услуги, а также расходы на организацию рабочего места сотрудников.