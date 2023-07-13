«Попову найдут должность»: в Госдуме призвали не разбрасываться генералами Депутат Соболев уверен, что отстраненный от командования генерал-майор Попов скоро получит новое назначение

Фото: МО РФ

Ивана Попов

Экс-командующий 58-й армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Ивана Попов, который был отстранен приказом министра обороны, вскоре получит новое назначение, высказал мнение NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он призвал не «разбрасываться» специалистами, которые могут быть востребованы в зоне СВО.

Отстранен он приказом министра обороны. Я думаю, что в ближайшем времени ему найдут должность, и он будет служить нашей Родине и дальше. Такими генералами не бросаются, — заявил Соболев.

По его мнению, Попов сейчас востребован в зоне специальной военной операции, «тем более уже имея боевой опыт», поэтому ему подберут новую должность.

Может быть, кто-то и погорячился, и вышестоящее руководство. Единственное, что неправильно, что это попало в интернет и обсуждается. Это все недопустимо. В армии должна быть железная дисциплина и единоначалие. Иначе это не армия. Вот так быть. Это неправильно, — подчеркнул генерал.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обращение Попова о трудностях в армии не останется незамеченным.

Накануне председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что генерал Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией ЮВО.