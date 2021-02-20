Попова высказалась о происхождении COVID-19

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Судя по тому, что говорят, случаи у людей лёгкие — никто из них не умер. Скорее всего, это значит, что заражающая доза, которая может пойти, — не будет большой. А для того, чтобы вирус перешёл от птиц к человеку и начал распространяться, должна быть достаточная доза вируса. В данном случае люди получили этот вирус прямо от птиц, при тесном общении. А если пойдёт от человека дальше — то этой дозы не хватит, чтобы заражать людей. Я думаю, что все обойдётся, но ситуация всегда тревожная, когда люди заболевают от птиц. Поэтому наблюдать нужно внимательно, — констатировал эксперт.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru рассказал, стоит ли ждать существенного распространения птичьего гриппа в России. По его словам, учитывая то, что семь сотрудников одной из птицефабрик, у которых...