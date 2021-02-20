Попова высказалась о происхождении COVID-19

Коронавирусная инфекция, очевидно, передалась человеку через животное. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Один из самых свежих — это пример коронавируса, COVID-19, который пришёл к человеку, очевидно, через животных, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее профессор Гамбургского университета Роланд Визендангер заявил, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухани. Перечень его доказательств
Как писал NEWS.ru, власти США также продолжают рассматривать версию о появлении COVID-19 из-за ошибки учёных в лаборатории китайского города Ухань, несмотря на выводы международной миссии ВОЗ. В США указывают, что власти КНР долгое время не предоставляли международному сообществу данные о возникновении вируса, что может свидетельствовать о сокрытии некой важной информации.