США отказались исключить версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухани

https://static.news.ru/photo/0ad76130-70e8-11eb-831d-96000091f725_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Власти США продолжают рассматривать версию о появлении коронавирусной инфекции из-за ошибки учёных в лаборатории китайского города Ухань, несмотря на выводы международной миссии Всемирной организации здравоохранения, посетившей исследовательский центр в Китае.

Эксперты ВОЗ, которые продолжают выяснять обстоятельства возникновения заболевания и изучают объекты в Ухани, в том числе вышеуказанный исследовательский центр, пришли к выводу, что наиболее вероятная причина появления COVID-19 — это заражение человека от диких животных через некое промежуточное звено, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на американские СМИ.

При этом в аппарате директора Национальной разведки США сообщили, что Вашингтон пока не намерен исключать версию о происхождении коронавируса через утечку из лаборатории в Ухани. В качестве ключевого аргумента США используют довод о том, что власти КНР долгое время не предоставляли международному сообществу данные о возникновении COVID-19, что может свидетельствовать о сокрытии некой важной информации о происхождении заболевания.

Американская разведка указывает, что продолжит анализировать данные о возможных причинах появления вируса и будет и дальше проверять теорию об утечке в связи с несчастным случаем в лаборатории.

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ предупредили об активном распространении новых штаммов COVID-19.