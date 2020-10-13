Попова призвала не допустить COVID-диссидентства по отношению к вакцине

https://static.news.ru/photo/18a99792-0d4c-11eb-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевой задачей Роспотребнадзора и других ведомств в данный момент является недопущение «диссидентства» по отношению к вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что сейчас очень важна информационная кампания, чтобы донести до людей «обязательность заботиться о себе».

Важно не допустить COVID-диссидентства, не допустить диссидентства в отношении вакцины. Потому что вакцина — это то, что безусловно даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, её прогнозировании и блокировании дальнейшего развития, — цитирует ТАСС Попову.

Во время Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» она сообщила, что сейчас крайне важно «донести знания, обязательность заботиться о себе, чувство ответственности и не заработать штраф». Попова считает, что побороть коронавирус можно только при «комплексном подходе учёных в решении этой задачи».

Как писал NEWS.ru, ситуация с коронавирусом в России сможет стабилизироваться к концу октября, если будут соблюдены все рекомендации властей. В этом случае уже к концу января заболеваемость будет на уровне июня — августа. Принимая во внимание, что число заболевших коронавирусом сейчас бьёт рекорды, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков отметил, что в данной ситуации нужно ориентироваться на загруженность стационаров, так как весной число госпитализаций было выше, чем в осенний период.