Политолог описал тактику российских военных, изматывающую противника Политолог Казаков: передислокация российских войск изматывает ВСУ

Фото: МО Украины

Наступательные действия, которые предпринимают российские военные на линии фронта от Каховского водохранилища до Купянска, сковывают и изматывают ВСУ, лишая их возможности перехватить инициативу и подтянуть резервы, рассказал в беседе с ИА SM.News политолог Александр Казаков. По его словам, тактика передислокации сил позволяет дезорганизовать противника.

Они выхватывают резервы с других участков фронта. Потому что больших резервов они не имеют. И они их перекидывают, чтобы остановить наше наступление. Оно останавливается, а мы начинаем наступать севернее, — объяснил Казаков.

Он добавил, что постоянная передислокация изматывает противника, когда батальоны вынуждены идти в бой без оперативного запаса прямо «с колес», в то время как за ними не успевает обеспечение с боеприпасами, водой и продовольствием.

Ранее журналисты агентства Associated Press обратили внимание, что внутриполитические разногласия на Украине распространились на рядовой состав ВСУ. Как отмечает агентство, украинские военнослужащие начали сомневаться в эффективности решений, принятых руководством страны, и их недовольство и раздражение становятся все более открытыми.