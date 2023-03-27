Политолог оценил шансы компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков» Политолог Корнилов: Россия не сможет получить компенсацию за подрыв «Северных потоков»

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Россия не сможет получить компенсацию за подрыв «Северных потоков» в текущей ситуации, рассказал «Народным Новостям» политолог Владимир Корнилов. По его словам, поднимать этот вопрос в ближайшие годы или десятилетия нет смысла, поскольку Запад не хочет выходить на заказчика и исполнителя диверсий и выступать против руководства США.

Первое — конечно, требование о компенсации за ущерб возможно. Второе — невозможно получить компенсацию. Ведь Запад захватил наши активы, все заморожено. Поэтому говорить о том, что кто-то на Западе будет физически что-то передавать России, даже в случае признания взрывов на «Северных потоках», нереально, — объяснил Корнилов.

Эксперт объяснил отсутствие международного расследования подрыва «Северных потоков» тем, что их заказчиком является Вашингтон. По его словам, все прекрасно понимают, что именно Белый дом несет ответственность за произошедшее, и продолжение расследования означает, что Западу придется выдвинуть Штатам обвинение. Политолог подчеркнул, что западные страны не смогут решиться на подобные действия, поэтому Москва продолжит добиваться проведения независимого расследования с участием российских представителей.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва со временем может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Он также напомнил о проекте резолюции Совбеза ООН, работу над которой саботируют западные страны.