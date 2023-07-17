Политолог Бовт связал теракт на Крымском мосту с катастрофой Boeing 777

Фото: Ria Novosti/ZUMAPRESS.com//Global Look Press

Катастрофа малазийского Boeing 777

Удар по Крымскому мосту может быть «привязан» к катастрофе малайзийского Boeing 777, произошедшей в 2014 году, заявил в своем Telegram-канале политолог Георгий Бовт. Он напомнил, что Нидерланды обвинили в произошедшем бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, но Россия отрицает эти обвинения.

Многие увязывают удар по Крымскому мосту с продлением или не продлением зерновой сделки. На самом деле, возможно, привязка была другая — к катастрофе малазийского «Боинга» ровно девять лет назад, — заявил эксперт.

Бовт также отметил, что сам Стрелков активно комментирует произошедшее на Крымском мосту. По его словам, бывший министр призывает «побеждать».

Сам Стрелков мемуаров на эту тему пока не написал, но диверсию по мосту комментирует: мол, надо побеждать, что ж, мол, не хотят никак побеждать, — отметил политолог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле знают причину и причастных к теракту на Крымском мосту, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области. При этом Песков отметил, что пока не может сказать о каких-либо конкретных ответных шагах. По его словам, в конечной перспективе ответом Москвы станет достижение всех целей специальной военной операции.

Атака на Крымский мост произошла в ночь с 16 на 17 июля. В результате взрыв дорожное полотно в районе 145-й опоры моста получило повреждения, погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По данным Национального антитеррористического комитета, атака произошла с использованием беспилотного надводного аппарата. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «теракт».