Покушение на Захара Прилепина — покушение на правду Чем Россия ответит на новый теракт?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Итак, очередной хорошо спланированный и осуществленный теракт. Слава богу, Захар Прилепин, сообщается, выжил. Как говорят в таких случаях верующие люди, значит, его миссия на Земле еще не завершена. Писатель уцелел в день почитания Георгия Победоносца и нашего молебна за победу. В этом есть какая-то мистическая связь.

Понятно, что почерк как убийств Даши Дугиной и Владлена Татарского, так и нынешнего покушения на Прилепина схож до мелочей. Разница только в том, что на этот раз целили не просто в лидера общественного мнения, видного рупора патриотической общественности, но в государственного деятеля, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», члена штаба ОНФ. А это не просто другая уголовная статья, это другой масштаб террористической активности.

И пока много говорят о возможности попыток государственного переворота в стране, внешними силами осуществляется попытка переворота иного рода. Переворота в умах, общественных настроениях. Ведь если убить или заставить угрозами замолчать патриотов-государственников, эфир заполнят притихшие голоса пораженцев из рядов пятой колоны. Похоже, на такой духовный переворот и делается сейчас ставка проукраинской агентурой. Как выясняется, неплохо подготовленной и весьма разветвленной.

Украинские силы откровенно работают по нашим глубоким тылам. Причем работают системно. Удары по нефтебазам, аэродромам, пунктам связи и управления чередуются с резонансными покушениями и операциями типа подлета БПЛА к Кремлю. Сверхзадача понятна: дезорганизовать наш тыл. И столицу, и провинцию. Посеять панику и неуверенность среди населения. Еще один нюанс. Все это — попытка вбить клин между обществом и властью, расколоть так называемые элиты, посеять в стране разочарование людьми, принимающими решения.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ведь и покушение на Захара Прилепина сразу обострило прежние споры на тему того, как отвечать на такие преступления. Кто-то остается сторонником взглядов, что нас как раз и хотят спровоцировать на скоротечный, не до конца просчитанный ответ, дабы потом получить аргументы в пользу пресловутой агрессивности России для развертывания очередного приступа русофобской пропаганды. Им оппонируют сторонники жесткой линии. В частности, два Дмитрия — Рогозин и Медведев, готовые идти на самые жесткие ответные меры. Вплоть до ударов с использованием тактического ядерного оружия (ТЯО). Сторонники этой линии критикуют подход, в рамках которого Россия играет «черными», по чужому сценарию, лишь реагируя на ходы противника. Так что цели наших оппонентов состоят не только в намерении дезорганизовать наш тыл, они явно глубже.

Понятно, что некая полумифическая крымско-татарская организация, взявшая на себя ответственность за покушение на Прилепина, будет далеко не единственной в очереди желающих таким образом отличиться. Цель таких «террористических прокладок» — создать белый шум и увести общественное внимание в сторону от украинских спецслужб. Ведь Киев всегда ни при чем. Видимо, опять в ход пойдут байки о независимых от украинских властей организациях. Из числа тех, что и «Северные потоки» взорвали, и БПЛА на Кремль запустили.

Ну, а пока много раз обещанное наступление ВСУ буксует, киевской хунте надо постоянно держать свои игры в фокусе западного внимания. А в чем все-таки будет заключаться наш ответ, хочется верить, мы узнаем в самое ближайшее время.