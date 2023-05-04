Стало известно, сколько дронов ударили по НПЗ в Краснодарском крае РИА Новости: на Ильский НПЗ в Краснодарском крае упали четыре беспилотника

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На Ильский НПЗ в Краснодарском крае упали четыре беспилотника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. После крушения дронов на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. Позже возгорание было ликвидировано.

Да, было четыре штуки, — подтвердил собеседник агентства.

Утром 4 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о пожаре в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной происшествия назвали падение беспилотного летательного аппарата.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возгорании на НПЗ. Он также сообщил, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе был быстро потушен. Он поблагодарил экстренные службы за проделанную работу.

3 мая сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.