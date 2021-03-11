Поклонская: вхождение Крыма в состав РФ станет уроком для Украины

https://static.news.ru/photo/1c880120-8301-11eb-96b6-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о необходимость выстраивать отношения с Украиной. Вместе с тем она призвала Киев прекратить обвинять во всех грехах крымчан и задуматься о том, что воссоединение Крыма и РФ должно стать для Украины уроком.

Убеждена, что выстраивать отношения с Украиной надо, да и надоели бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и несчастьях Украины и международного порядка... Украина выживет, если сумеет склеить две части народа, чего искренне ей желаю. Крым же пусть останется уроком для потомков, — приводит слова Поклонской РИА Новости.

Она назвала тех людей, кто, по её мнению, являются настоящими предателями Украины. Это организаторы государственного переворота в 2014 году, а вовсе не жители Крыма, который не был согласен с радикальными настроениями и ненавистью к собственной культуре, истории и языку.

Также Поклонская критически высказалась относительно организации международного саммита «Крымская платформа». Киев рассчитывает поднять на нём вопрос возвращения полуострова под контроль Украины.

Поклонская не понимает, каким образом можно проводить обсуждение Крыма без его представителей. Она считает, что украинские власти идут на такой шаг для создания видимости работы и для списывания под это денег. А приглашая на саммит США, Киев лишь пытается произвести впечатление партнёрскими отношениями с сильным государством, на деле попросту не желая идти на диалог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма, рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.