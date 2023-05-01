«Показываю сокровище»: Пригожин записал видео с оружейного склада Соледара Пригожин записал видео с оружием, захваченным у ВСУ на складе Соледара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео, которое записал связанный с ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На нем предприниматель показал оружие, захваченное у ВСУ на складе Соледара.

На видеозаписи Пригожин с окружающими его людьми находится в огромном складском помещении с большим количеством зеленых ящиков. В них, по словам бизнесмена, лежат новые пистолеты-пулеметы Томпсона, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС), а также пулеметы «Максим», имеющие высокую скорострельность, и пулеметы Дегтярева.

Показываю сокровища соледарских складов, которые длительное время хранились. Вот этих «Томпсонов» у меня десятки тысяч. Новые, в масле. Украинцы проверяли это все, вплоть до 2016-го года последняя проверка. Чаще не надо. Пригодные к употреблению, — сказал Пригожин.

Ранее бойцы «Вагнера» впервые показали склады с советским вооружением и боеприпасами, которые были обнаружены в шахтах под Соледаром. Один из «музыкантов» рассказал, что украинские военные при отступлении забрали только самое необходимое им оружие, а оставшийся арсенал заминировали и собирались взорвать, но неправильно соединили цепь для подрыва.