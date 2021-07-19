Пограничники РФ вернули заблудившегося жителя Армении

Вернуть на родину армянского комбайнера, оказавшегося на контролируемой азербайджанскими вооружёнными силами территории, помогли российские пограничники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении.

По данным ведомства, инцидент был зарегистрирован в понедельник, 19 июля, на приграничном участке близ села Тех Сюникской области.

Житель села, комбайнер, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой ВС Азербайджана. Благодаря усилиям армянских военнослужащих, российских пограничников и руководства села сам комбайнер и комбайн были возвращены армянской стороне, — говорится в сообщении армянского Минобороны.

Противостояние Армении и Азербайджана обострилось в сентябре 2020 года. В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении конфликта в Карабахе.