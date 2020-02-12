https://static.news.ru/photo/16bba794-4d95-11ea-a01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Сразу в нескольких российских регионах обновлены зимние температурные рекорды. Правда, речь идёт не о морозах, а о нетипично тёплой погоде, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, отличились Вологда, Чита и Якутск.

Невероятное тепло, — приводит его слова ТАСС.

Так, в Вологде 10 февраля зафиксировано +3,2 градуса, это температурный максимум за более чем 100 лет.

В Чите 11 февраля воздух прогревался до отметки +1,5 градуса, это был самый тёплый день за всю историю метеонаблюдений, которая насчитывает 140 лет. Как подчеркнул Вильфанд, в Забайкалье в этот период оттепелей «вообще-то не бывает».

В тот же день «невероятная жара» наблюдалась и в Якутске. Новый рекорд в −14,7 градуса обновил показатели впервые за 99 лет.

Как отметил метеоролог, «это замечательная характеристика нынешней зимы». При этом, выразил уверенность он, рекорды ещё будут.

Ранее NEWS.ru писал, что тёплая зима обрушила продажи спортивного инвентаря в России. Коньки стали покупать меньше на треть, а сноуборды — в полтора раза реже. Правда, на 10% чаще россияне стали покупать лыжи.