Подлежащие призыву россияне получают повестки на границе с Грузией

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Подлежащим призыву россиянам, желающим выехать с территории РФ, вручают повестки на границе с Грузией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии. По информации собеседника агентства, на границе работает группа оперативников по призыву, которая состоит из сотрудников военкомата и силовиков.

На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку, — сообщил спикер.

По информации Telegram-канала Baza, эти повестки выписываются лишь мужчинам, которые прописаны в Северной Осетии. Остальным гражданам, подлежащим мобилизации, пока лишь запрещают выезд из страны и дают уведомление о том, что им необходимо явиться в военкомат по месту жительства.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернули пункт мобилизации для того, чтобы оповещать людей, подлежат они выезду или нет. По его словам, представители военкомата вручают повестки жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву.

Позже депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили заявила, что грузинские оппозиционеры стараются убедить правительство закрыть границу и ввести визовый режим для россиян на фоне их массовой эмиграции после объявления частичной мобилизации 21 сентября.