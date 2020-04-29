Площадь пожаров в сибирских лесах превысила 25 тыс. гектаров

https://static.news.ru/photo/e913045c-89e6-11ea-bbde-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

На территории Сибири по состоянию на утро 29 апреля действовало 46 лесных пожаров. Общая площадь возгорания превысила 25 тысяч гектаров. Об этом в разговоре с журналистами заявил замначальника Департамента лесного хозяйства по СФЛ Юрий Иванько на окружном совещании по предупреждению ЧС в Новосибирске.

По его словам, 20 пожаров на данный момент локализованы. Их общая площадь распространения огня — 12,7 тысячи гектаров.

Как подчеркнул Иванько, главной причиной возникновения пожаров является деятельность местного населения. Он заявил, что решение об изменении зон контроля при тушении лесных пожаров в Сибири ещё не принято, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, площадь бушующих в России лесных пожаров за сутки выросла почти в полтора раза.

Ликвидировано 27 апреля 170 пожаров на площади более 10 тысяч гектаров. Больше всего лесов горит на территории Забайкалья.