Песков заверил, что Россию не смогут отключить от всемирного интернета Спецпредставитель президента Песков: Россию не смогут отключить от всемирного интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россию практически невозможно отключить от всемирного интернета. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что сама страна также от него отгораживаться не собирается.

Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат, — сообщил Песков.

При это он добавил, что и сама РФ «его отключать не собирается». Однако если такое всё же произойдёт, то со страной ничего страшного всё равно не случится.

Если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим, — пообещал спецпредставитель президента.

Он подчеркнул также, что «повторения ситуации 1991-го года, когда домен .su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет».

Домен .su был предложен для СССР 19-летним финским студентом Петри Оялой при переходе сети на двухбуквенные домены. В 1991 году СССР прекратил существование, а входящие в её состав республики получили независимость, что привело к началу процесса поэтапного отказа от домена. Однако для России до 1994 года не было присвоенного доменного имени верхнего уровня и по этой причине страна продолжала использовать советский домен. В 1994 году был создан домен .ru.

Ранее Песков заявил, что Россия в состоянии достигнуть цифрового суверенитета за 10–20 лет. Для этого ей необходимо создать «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных разработок.