Песков заявил, что РФ будет открывать границы по принципу взаимности

https://static.news.ru/photo/951bc3cc-ccc9-11ea-9958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, эти вопросы обсуждаются, но конкретных решений пока нет.

Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось, — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, Китай поддерживает связь с Россией по вопросу возобновления авиасообщения после уведомления о том, что с 15 июля Москва постепенно снимает ограничения на международные авиаперевозки. Как заявили в МИД КНР, Китай готов сотрудничать с Россией при обеспечении безопасности, мер профилактики и контроля.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.