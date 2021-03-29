Песков заявил, что парад Победы в столице состоится

https://static.news.ru/photo/7e48d550-9072-11eb-b4a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад Победы в центре Москвы 9 мая точно состоится, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции нового типа. Однако пока что неизвестно, будут ли приглашены на торжественное мероприятие иностранные гости. Об этом в понедельник, 29 марта, в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В прошлом году парад Победы был перенесён на 24 июня в связи с коронавирусной пандемией. Мероприятие прошло в несколько изменённом формате с учётом противоэпидемиологических требований. Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоялась в онлайн-формате.

В 2021 году все торжественные мероприятия планируют провести в привычной манере. Как сказал Песков, парад Победы 9 мая в Москве точно состоится.

Но мне неизвестно, чтобы готовились приглашения иностранцам, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, военные парады в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, кроме Москвы, в этом году состоятся ещё в 27 городах России. В главном шествии на Красной площади примут участие более 12,5 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники. В целом же 9 мая будет продемонстрировано свыше 190 единиц вооружения и 76 летательных аппаратов.