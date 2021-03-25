Парады Победы пройдут в 28 городах России

https://static.news.ru/photo/5fe36e18-8d52-11eb-aa38-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Военные парады в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, кроме Москвы, в этом году состоятся ещё в 27 городах России. В главном шествии на Красной площади примут участие более 12,5 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники. В целом же 9 мая будет продемонстрировано свыше 190 единиц вооружения и 76 летательных аппаратов.

Подготовка к параду Победы на Красной площади «идёт полным ходом», заявил Шойгу на заседании коллегии военного Минобороны.

Помимо Москвы военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примет участие более 47 тысяч человек, порядка 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов, — приводит слова Шойгу ТАСС.

В общей сложности торжества, посвящённые 76-й годовщине Победы, состоятся в 377 городах и населённых пунктах.

Ранее NEWS.ru писал, что шествие «Бессмертного полка» в текущем году готовят как в живом, так и в онлайн-формате. Окончательное решение будет принято исходя из эпидемической ситуации в мае.