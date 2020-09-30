Песков счёл готовность медицины к борьбе с коронавирусом важнее запретов

https://static.news.ru/photo/1225fdde-030b-11eb-8349-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль высоко оценивает подготовленность российской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом. Она, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имеет большее значение, нежели введение ограничений для граждан.

Первоочередным является в данном случае не введение каких-то запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населённого пункта, — цитирует ТАСС Пескова.

Он уточнил, что «из начала основной волны коронавируса были вынесены необходимые уроки» и благодаря «титаническим усилиям» федерального правительства и правительств регионов система здравоохранения РФ была полностью мобилизована, укомплектована необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Песков считает это главным «для ответа и для реакции на рост количества инфицированных».

Представитель Кремля также отметил, что «наличие надёжных протоколов» для лечения коронавируса позволяет сейчас более контролируемо бороться с этим заболеванием.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 8481 жителя 84 российских регионов. Всего в РФ выявлено 1 176 286 заболевших COVID-19. За время пандемии от коронавируса в РФ излечились 958 257 человек (+5858 за сутки), скончались — 20 722 пациента российских больниц (+177 за сутки).