Песков: Российская система здравоохранения готова выдержать натиск пандемии

https://static.news.ru/photo/696faaee-1388-11eb-b8e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская система здравоохранения весной была качественно перестроена под нужды борьбы с пандемией коронавируса и сейчас способна выдерживать её нарастающий натиск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проделанная работа уже дала свои результаты. Система здравоохранения уже готова выдерживать то давление, которое сейчас на неё оказывается эпидемией, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Песков сообщил, что власти России не планируют вводить тотальные ограничения в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в стране.

По данным на 21 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за стуки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек, писал NEWS.ru.