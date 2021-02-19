Песков рассказал о планах Путина на 23 февраля

https://static.news.ru/photo/e63afefc-729c-11eb-9066-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как планирует провести День защитника Отечества российский лидер Владимир Путин.

По словам представителя Кремля, президент традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также у Путина, несмотря на выходной день в стране, запланировано достаточное количество рабочих встреч.

Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле, — цитирует Пескова РИА Новости.

Песков напомнил, что вся страна работает в субботу, 20 февраля. Президент планирует работать также и 22 февраля: на понедельник у него запланированы переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко.

С обеда они будут с Александром Григорьевичем [Лукашенко] общаться. Можно предположить смело, что до вечера. И 23-го он в Кремле будет, — подытожил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Пескова, у Путина на пятницу, 19 февраля, запланирован важный международный телефонный разговор. С кем будет общаться российский лидер, Песков не уточнил.