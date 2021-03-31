Песков обеспокоен сокращением русского населения в России

https://static.news.ru/photo/29284658-9213-11eb-b760-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сокращается русское население в стране, но по объективным причинам выправить ситуацию пока не получается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя публикации в ряде СМИ о проблеме сокращения населения, Песков согласился с существованием этой проблемы. Он отметил, что в целом демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении.

Принимаются весьма интенсивные меры, чтобы эти демографические ямы минимальным образом сказывались. Но демография — штука очень хитрая, и пока по объективным причинам полностью ситуацию выправить не получается, — цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что в разных регионах страны динамика разная. Однако в Кремле отдельно не анализировали, почему происходит активное сокращение именно русского населения.

Ранее независимый демограф Алексей Ракши заявил, что в ближайшие 20 лет население России может сократиться более чем на 15 млн человек, если правительство не возьмётся всерьёз за решение демографических проблем в стране. По его оценкам, к 2040 году численность жителей РФ может упасть до 130 млн человек.

Он отметил, что грамотная демографическая политика государства сможет поспособствовать возвращению численности населения к отметке в 140 млн человек. Однако это потребует значительных усилий и финансовых вложений, писал NEWS.ru.