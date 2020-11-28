Песков назвал очную встречу Путина с судьями КС маловероятной

https://static.news.ru/photo/82ab6044-3196-11eb-82cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин вряд ли встретится в этом году с судьями Конституционного суда в очной форме. Скорее всего, это произойдёт в режиме видеосвязи. Возможно, также вместо встречи со всем судейским составом российский лидер проведёт совещание с председателем КС Валерием Зорькиным.

В любом случае очно вряд ли она состоится. Соответственно, или президент выберет форму видеоконференции, или может быть отдельная встреча с Зорькиным. Конечно, обычно так или иначе контакты осуществляются, — заявил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, состоится ли в этом году традиционная встреча с судьями КС, приуроченная ко Дню Конституции.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в текущему году также не планируется. Послание Федеральному собранию является конституционной обязанностью президента. Последний раз обращение к парламенту состоялось 15 января. Послание является программным документом, в котором глава государства излагает своё видение на стратегические направления развития страны.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков объяснил, почему Путин в Сарове не надевал маску.