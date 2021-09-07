Песков допустил, что Шойгу обсудил с Путиным строительство городов в Сибири

Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на несколько дней уехал в сибирскую тайгу, где отдыхал с министром обороны Сергеем Шойгу. Руководитель ведомства имел возможность обсудить с главой государства идею о новых городах в Сибири, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин должен вернуться в столицу в ближайшее время.

Наверное, к концу дня завтра (8 сентября), — уточнил Песков.

Комментируя предложение Шойгу о строительстве новых городов в Сибири, Песков сообщил, что «подобные программы развития формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа». Он отметил, что у министра могла быть возможность обсудить с президентом эту тему во время отдыха.

Ранее сообщалось, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Шойгу объяснил, что предложения по развитию Сибири сформируют уже этой осенью и отправят на ознакомление президенту РФ Владимиру Путину. Шойгу считает, что новые города притянут соотечественников из-за рубежа.