Первый спутник группировки «Сфера» вывели на орбиту Роскосмос: на орбиту выведены первый аппарат группировки «Сфера» и три спутника связи

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д», а также три спутника связи «Гонец-М» вышли на заданные орбиты. На выведение «Скифа-Д» ушло 4 часа 8 минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоcа.

Есть отделение всех аппаратов, — заявили в госкорпорации.

Агентство отмечает, что «Гонцы» отделились от разгонного блока «Фрегат» через 1 час 38 минут после пуска.

Ракету «Союз-2.1б» с «Фрегатом» запустили с космодрома «Восточный» вечером 22 октября по московскому времени. Разгонный блок со спутниками оказался на опорной орбите уже через несколько минут. Для того, чтобы спутники попали на расчетные орбиты, «Фрегат» выполнил пять включений двигателя.

Ранее в Минпромторге сообщили, что проект многоспутниковой группировки «Сфера» получил госфинансирование в сумме 14 млрд рублей. В 2023 и 2024 годах на него планируется направить по 18 млрд рублей, а в 2025 году — 8,5 млрд рублей. Проект предполагает создание группировки более чем из 600 космических аппаратов.