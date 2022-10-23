Россия направила на космический проект «Сфера» 14 млрд рублей

Фото: minpromtorg.gov.ru

Проект многоспутниковой группировки «Сфера», выведенной на орбиту в субботу, 22 октября, получил госфинансирование в сумме 14 млрд рублей. В 2023 и 2024 голах на него планируется направить по 18 млрд рублей, а в 2025 году — 8,5 млрд рублей. сообщается на сайте Минпромторга.

Проект предполагает создание группировки более чем из 600 космических аппаратов для достижения высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности страны.

В этом году на проект «Сфера» из федерального бюджета выделено 14 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах предусмотрено примерно по 18 млрд рублей. В 2025 году зарезервировано еще 8,5 млрд рублей, — говорится в сообщении министерства.

Первым запущенным на орбиту спутником проекта сфера является аппарат «Скиф-Д». Ракета с ним была заправлена новым типом топлива — экологически безопасном типе углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

Реализация проекта «Сфера» даст России доступ к широкополосному интернету, а также интернет-вещания для 50 млн пользователей. В стране таким образом появится собственное цифровое радиовещание. Также «Сфера» обеспечит специальную связь — президентскую, правительственную, ведомственную.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации проекта, составляет 180 млрд рублей. Пока правительство России одобрило финансирование в сумме 95 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М» стартовалас космодрома Восточный. Запуск состоялся в 22:57 мск 22 октября (04:57 23 октября по местному времени).